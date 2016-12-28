В новогоднюю ночь в Москве трамваи, автобусы и троллейбусы на 153 маршрутах переведут на круглосуточный режим работы. Об этом со ссылкой на главу департамента транспорта города Максима Ликсутова сообщает информагентство «Москва».

«Хочу сказать, что в этом году с учетом того, что у нас метро и Московское центральное кольцо (МЦК) работают в круглосуточном режиме, мы в десять раз увеличиваем количество автобусов, трамваев и троллейбусов, которые будут ходить на улицах города», — заявил Ликсутов.

По его словам, всего на маршруты выйдут около 1,5 тысячи единиц наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен в Новый год также будет работать круглосуточно. Кроме того, в новогоднюю ночь и январские праздники изменят расписание электричек.