Станцию метро «Фрунзенская» откроют 29 декабря
Станция «Фрунзенская» Сокольнической линии Московского метрополитена начнет работать 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова.
«Завтра станция должна открыться после обеда», — уточнил он на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что станция должна открыться к концу месяца, однако точная дата была неизвестна.
Станция «Фрунзенская» закрылась на ремонт 2 января 2016 года. Все это время поезда проходили ее без остановки.
На станции отремонтировали вестибюль, а также установили четыре новых эскалатора вместо трех, работавших ранее.
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