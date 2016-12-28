Станция «Фрунзенская» Сокольнической линии Московского метрополитена начнет работать 29 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя транспортного комплекса Москвы Максима Ликсутова.

«Завтра станция должна открыться после обеда», — уточнил он на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что станция должна открыться к концу месяца, однако точная дата была неизвестна.

Станция «Фрунзенская» закрылась на ремонт 2 января 2016 года. Все это время поезда проходили ее без остановки.

На станции отремонтировали вестибюль, а также установили четыре новых эскалатора вместо трех, работавших ранее.