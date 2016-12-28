В воскресенье, 8 января, в Москве пройдет второй зимний велопарад. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Велопарад начнется в 10:00 и завершится в 16:00. Место сбора — 3-я Фрунзенская улица. В департаменте транспорта «Интерфаксу» рассказали, что маршрут пройдет по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой набережным, Китайгородскому проезду, улицам Варварке и Москворецкой. Эти участки утром и днем 8 января закроют для движения автомобильного транспорта.

Первый московский зимний велопарад провели 9 января 2016 года. В нем приняли участие около 3 тысяч человек.