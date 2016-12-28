Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов рассказал о перекрытиях улиц в центре города в новогодние праздники. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, 31 декабря с 09:00 до 16:00 ограничат движение по улице Ильинке для проведения детского новогоднего представления «Елка мэра».

В ночь с 31 декабря на 1 января проезд перекроют на нескольких улицах из-за фейерверков. Так, с 23:50 до 00:10 закроют Москворецкую улицу. С 00:50 до 01:10 движение ограничат по Вологодскому проезду, улице Кадырова и улице Федосьино.

Кроме того, во время зимнего велопарада 8 января с 6:00 до 17:00 нельзя будет проехать по 3-й Фрунзенской улице, с 10:45 до 13:15 — по Фрунзенской набережной, с 11:15 до 12:55 — по Пречистенской набережной, с 11:25 до 12:45 — по Кремлевской набережной, 11:35 до 12:35 — по Москворецкой набережной, с 11:45 до 12:20 — по Китайгородскому проезду, с 11:50 до 12:25 — по улице Варварке, и с 11:55 до 12:30 — по Москворецкой улице.