Департамент строительства Москвы объявил конкурс на проектирование и строительство участка дороги Солнцево — Бутово — Видное от Калужского шоссе до улицы Поляны и Сокольнической линии Московского метрополитена на участке от станции «Саларьево» до станции «Столбово». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Стоимость контракта составляет 63 миллиарда 150 миллионов рублей. «Продолжительность проектирования и строительства объекта по графику производства работ составляет не более 25 месяцев. Окончание работ запланировано на декабрь 2018 года», — говорится в сообщении.

Победитель конкурса должен будет построить участок магистрали Солнцево — Бутово — Видное протяженностью 2,9 километра, два боковых проезда длиной по 1,1 километра, три съезда, шесть перекрестков и две подъездные дороги. Также проектом предусмотрено строительство трассы от ТПУ «Столбово» до улицы Александры Монаховой, возведение двух боковых проездов и одной подъездной дороги.