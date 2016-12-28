Компания «Гражданские самолеты Сухого» совместно с эксплуатантами самолетов провели проверку парка Sukhoi Superjet 100. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

«Осмотр прошли все воздушные суда, находящиеся в эксплуатации. Причиной осмотра стал выявленный ранее дефект в креплении пояса стабилизатора одного из воздушных судов. Согласно результатам осмотра, дефект не носит системный характер и может быть устранен в течение нескольких дней. Экспертиза подтвердила, что дефект не относится к критическим: узел имеет многоуровневую систему резервирования и обладает запасом прочности, более чем в два раза превышающий эксплуатационные нагрузки», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что самолеты, у которых не было обнаружено дефектов, возобновили полеты. Замену узлов на SSJ-100 с выявленным дефектом проведут к концу января. «Гражданские самолеты Сухого» обещают модернизировать узел во избежание появления подобного дефекта в будущем.

В четверг, 22 декабря, Росавиация поручила проверить стабилизаторы SSJ-100 из-за дефекта, который выявил один из эксплуатантов самолетов. В «Гражданских самолетах Сухого» агентству подтвердили обнаружение дефекта «одной из деталей хвостовой части SSJ». Производитель подчеркнул, что дефект не может привести «к возникновению небезопасных ситуаций в эксплуатации».

На следующий день стало известно, что «Аэрофлот» отменил 21 рейс из московского аэропорта Шереметьево. Восемь из них должны были осуществляться на самолете типа SSJ-100. Представитель «Аэрофлота» заявил «Интерфаксу», что рейсы с использованием самолета «Сухого» отменили по техническим причинам.