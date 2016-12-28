В 2017 году в Московской области планируют создать первые платные парковки в рамках реализации проекта «Удобная парковка». Об этом со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева сообщает «Интерфакс».

«Очевидно, что удобная парковка предполагает оплату за парковочные места в местах общего пользования и в определенных районах наших городов. Парковка будет платной, это совершенно очевидно, это поддерживают жители», — утверждает Воробьев.

По его словам, в правительстве региона для реализации этой инициативы создана рабочая группа.

«В 2017 году мы должны защитить и начать реализацию программы, которая предполагает наказание за неправильную парковку и, соответственно, оплату (парковочных мест. — Прим. ред.)», — добавил губернатор.

Ранее платные парковки планировалось организовать в Балашихе, Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Химках и Реутове. В сентябре 2016 года власти Московской области заморозили этот проект, решив создавать бесплатные парковки.