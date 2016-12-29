Станция метро «Фрунзенская» Сокольнической линии метро открылась после ремонта, сообщает информагентство «Москва».

В церемонии открытия участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Пассажиры смогут пользоваться станцией уже во второй половине дня.

Станцию метро «Фрунзенская» закрыли на ремонт в 2 января 2016 года. На станции заменили эскалаторы и увеличили их число. «Вместо трех старых эскалаторов поставлены четыре новейших. Производительность этих эскалаторов на 30 % больше, чем у предыдущих», — заявил Собянин.

Кроме того, отремонтировали вестибюль, кассовый и машинный залы.