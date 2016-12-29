Запуск двухэтажных поездов «Аэроэкспресс» переносят на 2017 год. Ранее сообщалось, что их запустят в декабре 2016 года. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящий момент продолжается сертификация двухэтажных поездов «Аэроэкспресс». Пять поездов из 11 уже находятся в России и проходят испытания. Запуск новых поездов перенесен на 2017 год. Данная задержка не отразится на исполнении контракта со стороны Stadler», – объясняется в сообщении.

«Аэроэкспресс» должен был запустить 11 двухэтажных поездов в декабре 2016. Всего перевозчик закупил 62 вагона. Сумма сделки составила 183 миллиона евро. Новые поезда должны появиться на маршрутах в аэропорты Внуково и Домодедово.

Компании договорились о поставках в 2013 году, и изначально речь шла о покупке 125 вагонов. Сначала двухэтажные поезда планировали запустить в октябре 2014 года, однако этого не произошло, также предполагалось, что двухэтажные поезда начнут перевозить пассажиров «Аэроэкспресса» летом 2015 года.