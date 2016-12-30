В галерее «Метро» на станции «Выставочная» Филёвской линии 20 января откроется выставка к 105-летию Пушкинского музея. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

«На снимках пассажиры увидят скульптуры Микеланджело, римскую Капитолийскую волчицу, „Мадонну с младенцем на руках“ итальянского скульптора Луки делла Роббиа. Каждая фотография даст возможность взглянуть на знакомое произведение искусства по-новому», — говорится в сообщении.

Также выставят фотографии из Белого и Египетского залов и Греческого и Итальянского двориков музея.

Фотовыставка продлится до 20 февраля. Для ее посещения необходимо оплатить проезд в метро. Выставочный зал находится за турникетами.