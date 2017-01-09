Утром в понедельник, 9 января, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:15, в Шереметьеве отменили 32 вылета, в Домодедове — 12. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Санкт-Петербург, Сыктывкар, Ростов-на-Дону, Ульяновск, Воронеж, Самару, Нижний Новгород, Ставрополь, Тюмень, Омск, Екатеринбург, Нижнекамск, Минск, Вену и Ригу.

Также более 20 рейсов задерживаются: 15 в Домодедове, пять в Шереметьеве и один во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.