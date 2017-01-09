Аналитики «Яндекса» выяснили, какие остановки наземного общественного транспорта в Москве наиболее востребованы в будни и поделились этой информацией с The Village. Рейтинг составлялся на основе данных приложения «Яндекс.Транспорт».

Чаще приложением пользуются на остановках, которые находятся около станций метрополитена, платформ электричек и вокзалов. Топ-10 популярных остановок выглядит следующим образом:

Место Название остановки Маршруты

Метро «Проспект Вернадского» 616, 715к, 793, 788, 715, 497

Метро «Кунцевская» 610, 11, 459, 178, 16, 733к, 45, 733, 688к, 856, 688

Метро «Проспект Вернадского» 830, 810

Метро «Бульвар Дмитрия Донского» 848, 1004, 1004, «Бутово — ВЕГАС», 108, 213, 94, 1004, 1004, 1004, 858, 813, 146, 737, 753, «БДД — Улица Брусилова», 1068, «Бульвар Дмитрия Донского — Вива», «БДД — Улица Брусилова», 1068

Метро «Славянский бульвар» 464, 205, 883, 840, Н2, 231, 103, 58, 91, 157, 157к

Метро «Полежаевская» 48, 597, 43, 86

Метро «Юго-Западная» 718к, 718ф, 720к, 720ф, 718, 720, 330, 752, «Юго-Западная — Солнцево» (92), «Юго-Западная — Солнцево» (91)

Метро «Петровско-Разумовская» 149, 114, 677, 206к, 167, 170, 763, м10к, 179, 763к

Метро «Университет» 464, 111, 113, 130, 260, 67, 187, 1, 103, 487, 661, 572, 845, 119, 470, 49, 4, 34к, 34

Метро «Царицыно» 701, 679, 389, 245, 289, 756, 182, 203, 761, 1130, 1130 (по 289), «Метро Царицыно» — «Новое Царицыно»

Утренний час пик в будни приходится на восемь утра, второй час пик — на шесть вечера. Утром нагрузка равномерно распределяется по остановкам в спальных районах, а вечером более перегружены пересадочные узлы и остановки вдоль основных магистралей — например, Щёлковского, Ярославского и Ленинградского шоссе и проспекта Вернадского. Распределение нагрузки в утренние часы отражено на графике: