Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился сделать 18 пересадок на станции Московского центрального кольца максимально закрытыми. Об этом сообщается на сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сейчас на некоторых станциях МЦК нет удобных пересадок и часть пути находится на улице. Ситуацию планируется исправить, сделав пересадки закрытыми и теплыми.

Кроме того, в 2017 году проведут конкурс на право размещения вендинговых аппаратов и кафе на территории МЦК.