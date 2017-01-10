Утром во вторник, 10 января, на Сокольнической линии метро в Москве временно приостановили движение из-за инцидента с пассажиром. Об этом Московский метрополитен сообщил в своем официальном микроблоге в Twitter.

8:10 Сокольническая линия. Нет движения от Сокольники до Бульвар Рокоссовского из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 10 января 2017 г.

Из-за падения человека на рельсы с 08:10 до 08:16 не ходили поезда от станции Сокольники до Бульвара Рокоссовского. Затем движение восстановили.

Состояние упавшего пассажира при этом не уточняется. По данным Life, он остался жив, так как машинист успел вовремя затормозить.