На Сокольнической линии метро произошел сбой из-за падения пассажира
Утром во вторник, 10 января, на Сокольнической линии метро в Москве временно приостановили движение из-за инцидента с пассажиром. Об этом Московский метрополитен сообщил в своем официальном микроблоге в Twitter.
Из-за падения человека на рельсы с 08:10 до 08:16 не ходили поезда от станции Сокольники до Бульвара Рокоссовского. Затем движение восстановили.
Состояние упавшего пассажира при этом не уточняется. По данным Life, он остался жив, так как машинист успел вовремя затормозить.
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