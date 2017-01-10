Утром во вторник, 10 января, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:20, в Шереметьеве отменили 20 вылетов, в Домодедове — восемь, а во Внукове — два. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Архангельск, Сыктывкар, Краснодар, Казань, Пермь, Ставрополь, Омск, Нижнекамск, Анталью, Стамбул, Милан, Гонконг и Берлин.

Еще 18 рейсов задерживаются: 11 из них — в Домодедове, а еще семь — в Шереметьеве.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.