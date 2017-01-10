Альтернативный сервис оплаты парковки в Москве Parkowski, предлагавший скидку на оплату стоянки, прекратил свою работу. Об этом со ссылкой на представителя сервиса сообщает информагентство «Москва».

«Благодаря истерии в СМИ, запущенной непонятно кем, нам заблокировали все, что можно было заблокировать. Люди читают новости, заходят посмотреть на сервис и заодно исполняют гражданский долг, много раз нажимая на кнопочку „пожаловаться“. Администрация сначала блокирует, а потом разбирается, если будет время. Ничего интересного. История сервиса на этом заканчивается», — утверждает представитель сервиса.

Приложение сервиса в магазине Google Play сейчас недоступно. На сайте Parkowski находится баннер с сообщением о его закрытии и просьбой обращаться по поводу возврата средств и оплаты штрафов по адресу info@parkowski.ru. Страница сервиса во «ВКонтакте» также недоступна.

«Никто не держит на парковочных счетах суммы, превышающие дневную стоимость парковки. А чаще всего это 100–200 рублей. Возвращаем по мере обращения переводом на карту», — добавил представитель сервиса.

Parkowski заработал летом 2016 года. Сервис предлагал оплату парковки в Москве со скидкой в 40 %. Низкая цена объяснялась представителями сервиса тем, что пользователям приложения демонстрировалась реклама. В случае получения пользователем штрафа администрация сервиса обещала погасить его в полном объеме.

В декабре 2016 года «Администратор московского парковочного пространства» призвал автомобилистов отказаться от использования сторонних сервисов для оплаты парковки в городе. В управлении утверждали, что оплата парковки таким способом не засчитывается.