Moscow Tesla Club запустил в Москве сервис такси с электромобилями Tesla. Об этом со ссылкой на директора по коммуникациям компании Игоря Антарова сообщает Rusbase.

Для вызова такси необходимо воспользоваться приложением Electric Motors Club для iOS или Android. Первое время для заказа будут доступны две черных Tesla Model S. К середине февраля парк машин планируется увеличить до 4–5 автомобилей.

Тарифы идентичны бизнес-тарифу сервиса «Яндекс.Такси», в котором у Moscow Tesla Club работают два автомобиля: от 299 рублей за первые пять минут, далее — по 18 рублей за минуту. Автомобили оборудованы детским креслом.