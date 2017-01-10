Московские власти проложат велополосы на 23 улицах, отремонтированных в 2016 году по программе «Моя улица». Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на тендерную документацию департамента транспорта.

Согласно документам, велодорожки появятся в центре города, например, на Большой Якиманке, Моховой улице, Кремлевской набережной, Новом Арбате. Общая протяженность полос составит около 20 километров. Кроме того, на 41 перекрестке установят 312 велосипедных светофоров. Так, светофоры появятся на Большом Каменном мосту, на пересечении Моховой улицы и Большой Никитской, Тверской и Садовой-Триумфальной.

На проектирование власти потратят почти 10 миллионов рублей. Работы планируется завершить до конца февраля, после чего будет проведен тендер на прокладку велодорожек.

Всего в 2016 году благоустроили 72 объекта, среди которых не только улицы и переулки, но также шоссе и проспекты. Так, благоустроили часть Садового кольца, Бульварного кольца, улицы Петровка, Волхонка, Знаменка, Моховая, проспект Академика Сахарова, шоссе Энтузиастов, а также Каширское, Можайское, Ленинградское и Ярославское шоссе.