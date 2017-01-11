В приложении «Парковки Москвы» появилась функция составления маршрута до припаркованного на платной стоянке автомобиля. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что этой функцией могут воспользоваться, например, водители, забывшие, где именно они оставили машину. Для поиска автомобиля нужно нажать кнопку «Геолокация». Приложение определит местонахождение машины, проложит к ней пеший маршрут и рассчитает примерное время в пути.

Кроме того, в приложение добавили возможность в режиме онлайн просматривать на карте ближайшие парковки и действующие на них тарифы. Также упрощен запуск парковочной сессии со встроенной карты московских стоянок и добавлена инструкция по работе с сервисом.

Обновленную версию приложения можно скачать в App Store и Google Play Market.