Несколько улиц в центре и на юге Москвы в ближайшие месяцы частично перекроют для проведения ремонтных работ. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы.

С 16 января по 30 октября из-за строительства развязки поочередно по одной полосе будут перекрывать движение с 40-го по 42-й километр МКАД в районе перекрестка с Профсоюзной улицей.

С 18 по 31 марта закроется движение по одной полосе улицы Варварки на перекрестке с Рыбным переулком. Перекрытия связаны с прокладкой инженерных сетей.

Кроме того, участок Рыбного переулка от дома 6/1 до Варварки будут поэтапно закрывать для проезда до 31 марта. До 2 февраля также перекроют одну полосу Ильинки на перекрестке с Рыбным переулком.