Московский метрополитен сообщил, сколько вещей забыли горожане в подземке за время новогодних каникул. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря метрополитена Андрея Кружалина.

79 вЕщей забыли горожане в метро

за время новогодних каникул

«С 31 декабря по 8 января на склад поступило порядка 79 вещей, 30 % из них уже были возвращены благодаря работе склада забытых вещей в новогодние праздники», — рассказал Кружалин.

По его словам, чаще всего в метро забывали гаджеты, перчатки и шапки. Среди «необычных находок» он назвал посох Деда Мороза, мешок Деда Мороза, форму Деда Мороза и письмо Деду Морозу. Кроме того, в метро были найдены «большие плюшевые мишки», аккордеон и большой ламповый телевизор.

Склад забытых вещей Московского метрополитена работает с ноября 2015 года на станции «Котельники». Склад расположен в восточном вестибюле станции (первый вагон из центра). Он работает ежедневно с 08:00 до 20:00. Ранее склад находился на станции метро «Университет».