Московский метрополитен могут перевести на круглосуточный режим работы по крупным праздникам с «традиционными ночными гуляньями». Об этом во время заседания президиума городского правительства заявил мэр города Сергей Собянин, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

«Опыт круглосуточной работы метро в новогоднюю ночь был успешным. В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам с традиционными ночными гуляньями», — сказал Сергей Собянин.

В ночь с 31 декабря на 1 января московское метро и МЦК работали круглосуточно. Также в 2017 году метро Москвы будет работать круглосуточно в День города.