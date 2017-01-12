В июне власти Москвы организуют автопробег на электромобилях и электромотоциклах до Севастополя. Мероприятия проводится в честь Года экологии и Дня эколога, сообщается на информационном центре правительства Москвы.

«Будет организован автопробег „Из прошлого в будущее“. Он у нас традиционный, но в этом году географию свою он поменяет. Если раньше мы перемещались по Центральному федеральному округу, то теперь мы хотим доехать в Севастополь на электромобилях, гибридных автомобилях и ретромобилях, сравнить расход и понять, готова ли российская дорожная инфраструктура к перемещению на электромобилях», — рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, уточнив, что в автопробеге хотят участвовать и байкеры, поэтому в акции примут участие и электромотоциклы.

Старт запланирован на 2-3 июня. Автомобили начнут путь у московской мэрии, а финишируют уже в Севастополе. Участникам пробега предстоит пройти исторические квесты, связанные с поиском достопримечательностей.

По словам Кульбачевского, в прошлом году в мероприятии участвовало более 100 автомобилей, в июне 2017 году власти ожидают больше участников.