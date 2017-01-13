Утром в пятницу, 13 января, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 09:20, в Шереметьеве отменили 19 вылетов, в Домодедове — 10, а во Внукове — три. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Нижний Новгород, Волгоград, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону, Ижевск, Новосибирск, Иркутск, Ухту, Сыктывкар, Ульяновск, Берлин и Ригу.

Еще 12 рейсов задерживаются: восемь из них — в Домодедове, а четыре — в Шереметьеве.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.