На станциях Московского метрополитена и Московского центрального кольца появится 50 тысяч новых схем. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

На новых картах отметят станции подземки, которые откроются в ближайшее время. Также там можно будет найти схему МЦК и информацию о пересадках на него. например время пересадки со станций МЦК на станции подземки.

По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, о размещении новых схем просят пассажиры.

Изображение взято с сайта mos.ru

До конца января планируется открытие трех станций Калининско-Солнцевской линии: «Минской», «Ломоносовского проспекта» и «Раменок». Также должен открыться первый участок Третьего пересадочного контура, на котором находятся станции «Деловой центр», «Хорошёвская», «ЦСКА», «Парк Победы» и «Петровский парк».