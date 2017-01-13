В 2017 году для ремонта эскалаторов закроют станцию «Рижская» Калужско-Рижской линии и станцию «Смоленскую» Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя руководителя метрополитена Романа Цуканова.

Также на ремонт закроется южный вестибюль станции «Спортивная» Сокольнической линии и вход на станцию «Новослободская» Кольцевой линии. Однако доступ пассажиров на эти станции сохранится: на «Спортивную» можно будет попасть через северный вестибюль, а на «Новослободскую» — через станцию «Менделеевская» серой ветки.

Точные сроки закрытия станций пока неизвестны.