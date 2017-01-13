В 2017 году центральные участки метро для проведения технологических окон закроют десять раз. Об этом со ссылкой на начальника Московского метрополитена Дмитрия Пегова сообщает сайт мэрии города.

«В этом году мы планируем провести десять технологических окон. И будем сокращать постепенно это количество, потому что мы постепенно приводим нашу инфраструктуру в порядок», — рассказал Пегов.

В 2016 году в метро провели 20 технологических окон, в ходе которых отремонтировали 193 километра путей.