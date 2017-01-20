На всех станциях и в поездах Московского метрополитена начали размещать обновленные схемы, сообщили The Village в пресс-службе подземки.

К 1 февраля в метро появится 50 тысяч новых схем. На них снова обозначена станция «Фрунзенская», которую открыли после реконструкции в конце 2016 года. Также здесь есть участок «Парк Победы» — «Раменки» Калининско-Солнцевской линии, который должен скоро заработать.

Кроме того, на всех новых картах изображено Московское центральное кольцо и указано время пересадки с его станций на метро. Также на схемах размещена информация о маршрутах до аэропортов и монорельсов.