Поезда нового поколения «Москва» со сквозным проходом запустят в московском метро в марте. Об этом со ссылкой на руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова сообщает информагентство «Москва». Ранее новые поезда планировалось запустить в феврале.

«В марте текущего года на линии метро выйдет самый современный на сегодняшний день поезд „Москва“, в составе нового поколения количество пассажирских мест увеличится на 15 %. Будут установлены интерактивные мониторы, специальные станции для подзарядки гаджетов и другое новейшее оборудование», — заявил Ликсутов.

С 2017 по 2020 год метрополитен планирует получить 768 вагонов поездов нового поколения «Москва» 765-й серии. В первую очередь составы выйдут на Таганско-Краснопресненскую линию. Их главными особенностями станут широкий дверной проем, улучшенный салон и сквозной проход через все вагоны, а также места для маломобильных пассажиров.

Вместе с тем они будут оборудованы современными системами информирования, вентиляции и освещения.