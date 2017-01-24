На новых станциях московского метро планируют устанавливать энергоэффективные эскалаторы с датчиками движения. Об этом со ссылкой на заместителя мэра Москвы по градостроительной политике Марата Хуснуллина сообщает ТАСС.

«Чтобы сделать новые станции метро удобными и комфортными для пассажиров, применяются самые современные и инновационные технологии. Например, на новых станциях столичной подземки могут появиться умные эскалаторы со специальными датчиками движения», — заявил Хуснуллин.

По его словам, система определяет, когда эскалатор пуст, и замедляет его. В случае, если пассажиров нет долгое время, эскалатор останавливается полностью.

Хуснуллин утверждает, что такие эскалаторы расходуют на 40 % меньше электроэнергии, чем обычные. Аналогичные эскалаторы установлены на станциях Московского центрального кольца.