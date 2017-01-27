К лету на 22 станциях Московского центрального кольца установят 88 вендинговых автоматов с напитками, закусками и аптечными товарами (бинтами, пластырями, масками, линзами и салфетками). Об этом сообщается на сайте правительства города.

На каждой станции планируется установить по четыре аппарата. В частности, аппараты расположат на станциях с переходом на метро: «Автозаводской», «Дубровке», «Владыкине» и других — полный список размещен по ссылке.

Зоны для торговли создадут в местах, где они не будут мешать проходящим пассажирам, говорится в сообщении. Их расположение на станциях определят индивидуально.

Аукцион на право размещения аппаратов объявят в марте, договор с победителем планируется заключить в апреле.