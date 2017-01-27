В московском метро запустят поезд, посвященный Году науки и образования между Россией и Великобританией. Об этом со ссылкой на специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого сообщает информагентство «Москва».

«Наши британские коллеги готовятся запустить научный поезд в Московском метрополитене, а московские коллеги готовятся запустить поезд в Лондонском метрополитене», — заявил Швыдкой.

По словам главы Британского совета в России Майкла Бёрда, на тематическом составе разместят цитаты британских ученых. Он также добавил, что в ходе Года науки и образования проведут около трех тысяч мероприятий в области гуманитарных наук, филологии, лингвистики, экономики, юриспруденции.