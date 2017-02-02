Российский союз автостраховщиков договорился с правительством Москвы о мониторинге наличия полисов ОСАГО при помощи дорожных видеокамер, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. Об этом со ссылкой на анонимный источник на страховом рынке сообщает «Интерфакс». Проект могут запустить в первом полугодии 2017 года.

По словам источника агентства, на первом этапе предполагается проверить наличие полисов у участников дорожного движения в Москве и Московской области. «По факту выявленного нарушения информация передается РСА, затем водителю может быть направлено уведомление страховщика о необходимости приобрести полис. Штрафы за выявленные техникой случаи езды без полисов ОСАГО пока применяться не будут», — утверждает источник.

Для запуска проекта надо определить порядок соединения баз данных РСА с данными, которые получены ГИБДД от камер видеофиксации. На следующем этапе с нарушителей начнут взимать штрафы за езду без полисов ОСАГО.

По его мнению, за счет штрафов за езду без полисов Москва сможет получать около 3–5 миллионов рублей, а «для водителей такая мера может обеспечить дисциплинирующий эффект».