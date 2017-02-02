Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метро может открыться весной 2017 года. Об этом со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщает информагентство «Москва».

«„Ховрино“ — высокая степень готовности, мы можем ее открыть в течение двух-трех месяцев, нас держит станция „Беломорская“», — заявил Хуснуллин.

Ранее предполагалось, что станция откроется в конце 2017 года.

Станция «Беломорская» появится на южной стороне улицы Беломорской у перекрестка с улицей Смольной. У станции будут два подземных вестибюля с выходами на обе стороны улиц Смольная и Беломорская. «Ховрино» возведут с западной стороны улицы Дыбенко.