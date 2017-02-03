Власти Москвы одобрили продление Люблинско-Дмитровской линии метро до платформы Лианозово. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что участок линии до станции «Селигерская» сдадут в эксплуатацию в течение 2017 года. После него для салатовой линии построят станции «Улица 800-летия Москвы» и «Дмитровское шоссе».

Вместе с тем Градостроительно-земельная комиссия Москвы поддержала проект продления Сокольнической линии метро от станции «Саларьево» до Коммунарки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Москвы.

Новый участок пройдет параллельно трассе Солнцево — Бутово — Видное и по большей части будет наземным. Его протяженность составит 9,4 километра, а в состав участка войдут четыре станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».