Тариф системы «Платон» на проезд по федеральным трассам для грузовиков массой свыше 12 тонн повысят с 15 апреля. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на постановление правительства России.

«С 15 апреля 2017 года к размеру платы будет применяться коэффициент 0,82 (размер платы за километр пути составит 3,06 рубля). Это позволит увеличить доходы федерального бюджета, которые будут направлены на дальнейшее развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения», — говорится в постановлении.

С 15 ноября 2015 года в России официально работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Контроль оплаты проезда осуществляется с помощью 194 рамок с установленными на них камерами. Также за соблюдением правил следят 100 автомобилей с мобильными камерами. За время своей работы система принесла в федеральный дорожный фонд более 16 миллиардов рублей. Сами дальнобойщики выступают против новых сборов.