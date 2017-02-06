Пассажиры всех коммерческих автобусов в Москве теперь могут оплачивать проезд с помощью смартфона. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Для оплаты проезда потребуется специальная сим-карта с приложением «Мобильный билет», которую можно получить бесплатно у оператора, и телефон с поддержкой NFC. Чтобы приобрести билет, достаточно приложить аппарат к валидатору, после чего со счета спишут 35 рублей. Покупка билета у водителя обойдется на 20 рублей дороже.

Также «Мобильный билет» может использоваться для оплаты проезда во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса и на всех станциях метро и Московского центрального кольца.