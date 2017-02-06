В здании бывшего кинотеатра «Ереван» на Дмитровском шоссе в Москве открылся Центр управления обеспечением транспортной безопасности столичного метрополитена. Об этом сообщает информагентство «Москва».

«Сегодня мы запускаем Центр безопасности, где эти технологии сведены воедино, это увеличивает эффективность применения всех инструментов безопасности, скорость реагирования на те или иные внештатные ситуации», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

У диспетчеров центра есть доступ к камерам видеонаблюдения, расположенным на территории метрополитена. При необходимости работники центра могут оперативно связываться с другими службами метро, экстренными службами и органами внутренних дел.

Центр работает в круглосуточном режиме. Также планируется создать единый центр диспетчеризации всего метрополитена, который объединит все округа.