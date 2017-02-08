В московском метро подготовили поздравительную программу к 14 февраля. Об этом сообщается на портале мэрии.

В музыкальную программу вошли 20 песен на стихи поэта Игоря Шаферана. Так, в подземке можно будет услышать песни «На тебе сошёлся клином белый свет», «Белый танец», «Ты говоришь мне о любви» и «Для тебя».

Музыка будет звучать с 13 по 17 февраля в вестибюлях, на эскалаторах и в кассовых залах станций метрополитена.

Кроме того, пассажиры смогут услышать стихи Александра Пушкина («Признание», «Я вас любил: любовь ещё, быть может…»), Михаила Лермонтова («Она поёт — и звуки тают», «Из-под таинственной холодной полумаски…») и Анны Ахматовой «Любовь».