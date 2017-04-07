Автобусы 37 специальных маршрутов будут курсировать по Москве в дни пасхальных праздников 9, 16, 23 и 25 апреля. Об этом The Village рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Во время пасхальных праздников потребность горожан в транспортных связях с крупными религиозными объектами традиционно повышается. Поэтому Мосгортранс организует 37 специальных маршрутов автобуса. По ним будут курсировать до 1,1 тысячи транспортных средств в каждый из дней, а в пасхальную ночь с 15 на 16 апреля работа основных маршрутов автобуса, троллейбуса и трамвая будет продлена до половины четвертого утра», — говорится в сообщении.

Проезд в ночь с 15 на 16 апреля будут обеспечат 11 постоянных ночных маршрутов, которые имеют остановки в центре.