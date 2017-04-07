В Москве не состоится запланированный на 9 апреля Московский полумарафон RussiaRunning. В связи с этим запланированные на этот день перекрытия улиц на западе города также отменяются, сообщают в столичном департаменте противодействия коррупции.

Таким образом, не будут перекрывать улицу Косыгина и часть Мичуринского проспекта.

Однако в городе вводятся другие ограничения, связанные с проведением пасхальных мероприятий.

Так, в воскресенье, 9 апреля, с 06:00 до 16:00 временно перекроют улицы, по которым можно проехать к основным кладбищам: Рузскую улицу (участок от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца), Боровское и Востряковское шоссе (от Никулинской улицы до Озерной), Фестивальную улицу (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы), Новосходненское шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), проезд Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади), улицу Адмирала Корнилова (от Калужского шоссе до Киевского шоссе), дублер Каширского шоссе в сторону области (от улицы Маршала Захарова до метро «Домодедовская»),Суздальскую улицу в сторону области (от улицы Городецкая до Николо-Архангельского проезда), Проектируемый проезд № 326 (от Салтыковской улицы до Николо-Архангельского проезда), Николо-Архангельский проезд (от улицы Салтыковской до кладбища), Вешняковскую улицу (от площади Амиркала Кабрала до улицы Красный Казанец), Молодцовский проезд и путепровод через Симферопольское шоссе (от Типографской улицы до Щербининского кладбища), дорогу на Перепечинское кладбище (от деревни Шемякино до входа на кладбище), а также Пятницкое шоссе (от МКАД до улицы Барышихи).

Также отдельные ограничения введут 9 апреля с 07:00 до 23:00 на Санаторной и Тютчевской аллеях, в Новоясеневском тупике, от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви. Кроме того, ограничат проезд по улице Каховке до Перекопской улицы к храму Бориса и Глеба, а также от Керченской улицы по Перекопской до пересечения около храма. Также перекроют движение во 2-м Миргородском переулке и организуют одностороннее движение на улице Николая Сироткина от Варшавского шоссе.

Департамент также предупреждает о временных трудностях в проходе по Площади Революции, Климентовскому переулку и Арбату. С 8 по 10 апреля в этих пешеходных зонах будут монтировать конструкции торгового фестиваля «Пасхальный дар».