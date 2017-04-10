В мае рядом с транспортно-пересадочными узлами Московского центрального кольца высадят деревья, живые изгороди и разобьют цветники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

В частности, около 14 станций посадят порядка 80 деревьев, более тысячи кустарников, а также почти 70 квадратных метров цветников. Для высадки городские власти используют голубые ели, липы и каштаны. Уже известно, что мелколистные липы появятся, например, около станций «Владыкино», «Шелепиха», «Балтийская» и «Хорошёво», а на станции «Верхние Котлы» посадят остролистные клены.

«При выборе растений предпочтение отдавалось самым устойчивым. Это сорта, которые лучше всего переносят загрязнение и загазованность воздуха, перепады температур, а также выполняют шумозащитные функции», — отмечают в пресс-службе МЦК.

Из кустарников для озеленения МЦК выбрали можжевельник, белый дёрн и другие сорта. Для цветников используют астры, петунию садовую, перекати-поле, а также различные травы.