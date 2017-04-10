Российские авиакомпании получили предупреждение о возможной приостановке чартерных рейсов с Турцией. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Получено предупреждение о возможности временной приостановки выполнения чартерных рейсов российских авиакомпаний в аэропорты Турции», — рассказал источник агентства. Причину такого решения он, однако, не назвал.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина выразила опасения, что остановки чартерных программ негативно скажутся на российских туристах. «Очень хочется верить, что остановки чартерных программ не будет, потому что пострадают, в первую очередь, туристы. По всем данным — и у туроператоров, и в системах онлайн-бронирований — Турция сейчас явный лидер по продаже туров», — заявила Тюрина.

Тюрина также назвала происходящее «беспрецедентным обломом» для миллионов туристов. «Даже хуже, чем закрытие Турции в 2015 году — тогда направление закрыли в конце ноября, поток уже закончился, сезон был практически завершен. А сейчас канун высокого сезона. И остановка чартеров — это крушение надежды для людей, которые даже в условиях экономического кризиса решили вывезти детей на отдых, тем более что Турция дает очень доступные цены», — заключила чиновница.

Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада. Он заявил, что Россия делает недостаточно для соблюдения правительством и армией перемирия в Сирии.

Впервые авиасообщение между Россией и Турцией было приостановлено в конце 2015 года. Причиной стало то, что турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 на границе с Сирией. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принес извинения президенту России Владимиру Путину. Авиасообщение восстановили.