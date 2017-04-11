На платформах Московского центрального кольца начали обозначать место остановки последнего вагона. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.

Место остановки последнего вагона поезда выделят красной напольной разметкой. А на колонне рядом и шумозащитном экране размещается наклейка «Остановка последнего вагона».

«Платформы на Московском центральном кольце удлиненные и рассчитаны на поезда с большим числом вагонов. Разметка позволит пассажирам лучше ориентироваться во время посадки», — объяснил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

Сейчас разметка уже есть на станции «Локомотив», а до конца апреля она появится на всех станциях МЦК. Отмечается, что знаки «Остановка первого вагона» были установлены на всех станциях МЦК с момента запуска.