На станциях МЦК начали обозначать место остановки последнего вагона
На платформах Московского центрального кольца начали обозначать место остановки последнего вагона. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Место остановки последнего вагона поезда выделят красной напольной разметкой. А на колонне рядом и шумозащитном экране размещается наклейка «Остановка последнего вагона».
«Платформы на Московском центральном кольце удлиненные и рассчитаны на поезда с большим числом вагонов. Разметка позволит пассажирам лучше ориентироваться во время посадки», — объяснил первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.
Сейчас разметка уже есть на станции «Локомотив», а до конца апреля она появится на всех станциях МЦК. Отмечается, что знаки «Остановка первого вагона» были установлены на всех станциях МЦК с момента запуска.
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