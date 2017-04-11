Обрушение тоннеля на Калужском шоссе в Новой Москве произошло из-за ошибок в проектной документации. Об этом сообщает агентство «РБК».

По словам первого заместителя председателя Мосгосстройнадзора Валентина Пахомова, техническая комиссия еще не завершила свою работу, но «на лицо факт грубого нарушения проектной документации».

Генподрядчик по реконструкции Калужского шоссе обозначил две версии обрушения: первая — нарушение техники установления опалубки, вторая — некачественный материал, из которого были изготовлены стойки или сама опалубка.

Представитель компании «ГК АРКС» Юрий Мелихов сказал изданию, что обрушение произошло «при бетонировании перекрытий».

2 марта на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве обрушился строящийся тоннель. Ширина обрушившейся конструкции составила 20 метров, длина — 500 метров. Площадь обрушения — 40 квадратных метров. В результате происшествия погибли двое рабочих, а еще трое получили ранения.

По факту обрушения тоннеля СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по части 2 статьи 216 УК РФ. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал наказать виновных в обрушении тоннеля на Калужском шоссе.