На Москве-реке в рамках проекта реконструкции промзон у набережной планируется создать 26 новых причалов и проложить 210 километров велодорожек. Об этом со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую сообщает газета «Известия».

«Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре. Например, планируется построить 12 пешеходных мостов и реконструировать еще минимум два, создать 26 новых причалов и проложить 210 км велосипедных дорожек», — рассказала Княжевская.

Она напомнила, что проект рассчитан до 2035 года. Он подразумевает благоустройство 40 километров набережных с автомобильным движением и 24 километров береговой линии, а также «создание пешеходных набережных, развитие системы культурных и общественных пространств, осуществляющих связь реки с городом, вовлечение прилегающей застройки в активное взаимодействие с рекой».

По данным пресс-службы департамента транспорта Москвы, сейчас в Москве проложено порядка 210 километров велодорож­ек, около 95 из которых располагаются в парках, 50 — на природных территориях, а еще 55 — вдоль дорог.