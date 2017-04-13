С пятницы, 14 апреля, до воскресенья, 16 апреля, на нескольких улицах в центре Москвы ограничат движение из-за проведения парада трамваев и мероприятий, связанных с Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

С 08:00 субботы, 15 апреля, до 20:00 воскресенья, 16 апреля, полностью закроют проезд по Елоховскому проезду и участку Спартаковской улицы от Новорязанской улицы до Нижней Красносельской улицы.

Также в пятницу с 19:00 до 20:00 и 15 апреля с 23:00 до 00:00 проехать будет нельзя по Нижней Красносельской улице от улицы Спартаковской до Елоховского проезда.

Из-за парада трамваев с 23:00 14 апреля до 18:00 15 апреля полностью закроют движение по Чистопрудному бульвару от Мясницких до Покровских ворот.