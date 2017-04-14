Утром в пятницу, 14 апреля, в аэропортах Москвы отменили и задержали десятки рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 10:00 в Шереметьеве отменили девять вылетов, в Домодедове — пять, а во Внукове — еще четыре. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Сыктывкар, Хабаровск, Осло, Анталью, Симферополь, Баку, Душанбе, Курган-Тюбе и Куляб.

Еще десять рейсов задерживаются: по пять — в Домодедове и Шереметьеве.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.