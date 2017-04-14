17 апреля в Москве запустится первая бесплатная перехватывающая парковка для пассажиров электричек. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Москвы.

Она расположится у железнодорожной станции Крюково. Горожане, которые пересаживаются с личного авто на электричку и едут от Зеленограда до любой станции в пределах МКАД, смогут оставлять свои машины там бесплатно.

При въезде на парковку автомобилист получит парковочный билет. Для выезда нужно будет считать его через паркомат и приложить к валидатору проездные билеты на электричку в обе стороны или абонемент. Тогда шлагбаум откроется, а стоянка для пассажира станет полностью бесплатной.

Для автовладельцев, которые не пользуется электричками или не доезжают до станций в пределах МКАД, парковка будет платной. С 07:00 до 22:00 — 50 рублей в час, а с 22:00 до 07:00 — первый и второй час по 50 рублей, а затем бесплатно.

Перехватывающая парковка на Крюковской площади рассчитана на 64 машино-места. Семь из них предназначены для инвалидов. В мэрии обещают, что в дальнейшем аналогичные парковки появятся и у других железнодорожных станций.