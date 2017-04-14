Запуск поезда «Москва» в столичном метро
14 апреля на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро запустили поезда нового поколения «Москва». The Village собрал фото и видео «инновационного состава» и его первых пассажиров из социальных сетей.
Поезда «Москва» состоят из восьми вагонов, между которыми организован сквозной проход. Они способны перевозить более 2 тысяч человек. Для удобства пассажиров увеличена ширина дверных проемов и количество поручней внутри вагонов. Также добавлены специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, поезд оснащен Wi-Fi, USB-розетками для подзарядки гаджетов и обновленными интерактивными схемами линий метро.
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