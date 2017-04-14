14 апреля на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро запустили поезда нового поколения «Москва». The Village собрал фото и видео «инновационного состава» и его первых пассажиров из социальных сетей.

Новый поезд Москва. #метро #московскийметрополитен #москва #поездмосква Публикация от Faithlezz (@_faithlezz_) Апр 14 2017 в 2:48 PDT

#mosmetro #mosmetro_event #Moscow #поездМосква #запускпоездановогопоколения Публикация от Даниил (@dveselov93) Апр 14 2017 в 12:52 PDT

Новый поезд "Москва" #москва #поездмосква Публикация от kolyaf (@kolyaf) Апр 14 2017 в 2:41 PDT

Последняя серия фото. Подсветка при движении и очень круто придуманное зеленое освещение станции, на которую поезд едет. #москва #метро #поездмосква #кузнецкиймост #китайгород Публикация от Саша Стариков (@sanek_suaron) Апр 14 2017 в 3:08 PDT

Прям "Звёздные войны"! Публикация от Dmitry (@idmitry) Апр 13 2017 в 10:31 PDT

Поезда «Москва» состоят из восьми вагонов, между которыми организован сквозной проход. Они способны перевозить более 2 тысяч человек. Для удобства пассажиров увеличена ширина дверных проемов и количество поручней внутри вагонов. Также добавлены специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, поезд оснащен Wi-Fi, USB-розетками для подзарядки гаджетов и обновленными интерактивными схемами линий метро.